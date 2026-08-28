В Самаре в пешеходной зоне на Ленинградской появится бесплатный Wi-Fi

Пешеходная зона улицы Ленинградской в Самаре готовится к запуску современной сети бесплатного беспроводного интернета. На участке от улицы Куйбышева до Молодогвардейской уже установлены около 20 точек доступа, способных обслуживать более двух тысяч пользователей одновременно. Об этом сообщает администрация Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Казановский/Коммерсантъ Фото: Игорь Казановский/Коммерсантъ

Проект реализуется при поддержке регионального министерства цифрового развития и связи компанией «Волгогазтелеком». После полного запуска скорость передачи данных составит свыше 1000 Мбит/с, что позволит не только просматривать веб-страницы, но и смотреть видео, проводить видеозвонки.

Особенность новой сети — бесшовный сигнал на всей протяженности пешеходной зоны. Это обеспечит стабильное подключение без прерываний при перемещении по улице. В ближайшее время рядом с точками доступа появятся информационные стенды с инструкциями по подключению.

Для подключения к сети пользователям нужно включить Wi-Fi на устройстве, выбрать сеть VGT_WiFi_Free и пройти авторизацию, например, по номеру телефона, следуя инструкциям на экране.

Георгий Портнов