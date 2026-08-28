СКР проводит проверку по факту травмирования в Перми шестилетнего ребенка

СУ СКР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту травмирования ребенка велосипедистом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что вечером 18 августа 2026 года на парка отдыха Балатово, велосипедистка совершила наезд на шестилетнюю девочку, причинив ей травму бедра. С места происшествия виновная скрылась, ее личность устанавливает полиция с помощью видеокамер.

Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.