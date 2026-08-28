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Новая партия контрактников отправилась на военную службу из Удмуртии

Очередная плановая отправка граждан на военную службу по контракту состоялась в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Кандидаты, прошедшие медицинское освидетельствование и отбор, направлены для дальнейшего распределения в воинские части.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту Альберта Кононова, все поступившие на службу граждане пройдут спецподготовку перед выполнением боевых задач.