Выручка «Мечела» сократилась на 23%

За первое полугодие 2026 года выручка ПАО «Мечел» составила 117,4 млрд руб. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, указано в отчетности группы по МСФО.

Убыток за январь — июнь 2026 года не сильно отличается от показателя прошлого года. Если тогда он достигал 40,5 млрд руб., то теперь увеличился лишь на 2,4%, до 41,5 млрд руб.

«С середины второго квартала российский рынок угля также перешел к подъему при поддержке как выросших внешних котировок, так и сезонного укрепления спроса на сталь. Это позволило нарастить добычу угля в целом и отгрузку наиболее маржинальных видов продукции, коксующегося угля (рядового и концентрата) и углей PCI, полугодие к полугодию»,— подчеркивается в документе.

Виталина Ярховска