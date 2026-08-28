Получившие ножевые ранения в Уфе школьницы находятся в стабильном состоянии

Несовершеннолетние уфимки, госпитализированные после нападения на них с ножом, находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По его словам, дети лечатся в отделении детской хирургии больницы скорой медицинской помощи.

Ранее господин Рахматуллин характеризовал их состояние как стабильно тяжелое.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 17 августа школьница напала с ножом на свою сверстницу и ее сестренку в их квартире в Уфе. Раненым детям помогла соседка, которая прибежала на место происшествия по просьбе младшего брата пострадавших.

В отношении подростка возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух несовершеннолетних (ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 18 августа Кировский районный суд Уфы арестовал ее на два месяца.

Майя Иванова