ФАС подозревает сговор на рынке перевозки отходов в Башкирии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала семь компаний нарушителями антимонопольного законодательства. Как сообщает пресс-служба ведомства, ими стали ООО «Южная Транспортная Компания», ООО «Альянс Групп», ООО «Экоцентр», ООО «Чистый город+», ООО «СпецАвтоХозяйство», ООО «Экотранс» и ООО «Транслогистик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По данным ФАС, компании заключили антиконкурентное соглашение, поддерживая цены при проведении восьми закупочных процедур в 2024-2025 годах на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в Башкирии. Совокупный объем начальных максимальных цен контрактов составил 1,8 млрд руб.

В ходе анализа доказательной базы, отметили в ФАС, было установлено, что компании использовали единую инфраструктуру для подготовки и подачи заявок, а также общие материально-технические ресурсы для ведения хозяйственной деятельности, включая спецтранспорт.

Ведомство намерено возбудить дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозят оборотные штрафы, размер которых зависит от суммы выручки на соответствующем товарном рынке.

Кроме того, материалы антимонопольного ведомства будут переданы в СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Материалы в ФАС, после изучения которых были установлены признаки сговора, поступили из прокуратуры республики.

Олег Вахитов