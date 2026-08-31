В Черноземье 1 сентября ожидается жаркая и пасмурная погода, до +27°C

Во вторник, 1 сентября, жителей Черноземья ожидает жаркая и преимущественно пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +15°C до +27°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +16°C, днем поднимется до +27°C, вечером опустится до +23°C, а ночью снова будет +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +18°C, днем воздух прогреется до +26°C, вечером ожидается +23°C, а ночью температура сохранится на уровне +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +16°C, днем будет до +26°C, вечером — +22°C, а ночью температура опустится до +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем поднимется до +25°C, вечером будет +21°C, а ночью столбик термометра покажет +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается +15°C, днем — +24°C, вечером столбик термометра покажет до +20°C, а ночью — вновь до +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром будет +17°C, днем — +25°C, вечером — +21°C, а ночью столбик термометра опустится до +15°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова