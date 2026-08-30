В Черноземье 31 августа ожидается теплая и пасмурная погода, до +26°C

В понедельник, 31 августа, жителей Черноземья ожидает теплая и преимущественно пасмурная погода, в ряде областей возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +14°C до +26°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +17°C, днем поднимется до +26°C, вечером опустится до +22°C, а ночью будет +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +17°C, днем воздух прогреется до +25°C, вечером ожидается +22°C, а ночью температура сохранится на уровне +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром ожидается +17°C, днем будет до +24°C, вечером — +21°C, а ночью температура опустится до +15°C. Возможны кратковременные дожди. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +16°C, днем поднимется до +23°C, вечером будет +20°C, а ночью столбик термометра покажет +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +17°C, днем — +23°C, вечером столбик термометра покажет до +20°C, а ночью — +14°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром будет +15°C, днем — +23°C, вечером — +20°C, а ночью столбик термометра опустится до +16°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова