В Перми утвердили график работы архитектурной подсветки и иллюминации

Администрация Перми утвердила график работы стационарных установок освещения, архитектурной подсветки и праздничной иллюминации на территории города. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как указано в постановлении, работа архитектурной подсветки и праздничной иллюминации осуществляется в праздничном и монохромном режимах. В монохромном режиме работа архитектурной подсветки и праздничной иллюминации осуществляется во все дни, за исключением праздничных.

В период с 00.00 до 06.00 стационарные установки освещения и праздничная иллюминация переводятся в ночной режим работы путем отключения части осветительных приборов. Архитектурная подсветка отключается с 01.00 до 06.00. При неблагоприятных погодных условиях, ухудшающих видимость на автомобильных дорогах, допускается включение стационарных установок освещения на 30 минут раньше и выключение на 30 минут позднее указанного времени.

Всем организациям и предприятиям, имеющим во владении и пользовании стационарные установки освещения, архитектурную подсветку и праздничную иллюминацию, предложено руководствоваться настоящим постановлением.