В Черноземье 30 августа ожидается теплая и пасмурная погода, до +25°C

В воскресенье, 30 августа, жителей Черноземья ожидает теплая и преимущественно пасмурная погода, в части областей возможны дожди. Температура будет варьироваться от +12°C до +25°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +14°C, днем поднимется до +25°C, вечером опустится до +22°C, а ночью будет +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +13°C, днем воздух прогреется до +23°C, вечером ожидается +21°C, а ночью температура сохранится на уровне +16°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром ожидается +14°C, днем будет до +24°C, вечером — +22°C, а ночью температура опустится до +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +12°C, днем поднимется до +22°C, вечером будет +18°C, а ночью столбик термометра покажет +14°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +13°C, днем — +22°C, вечером столбик термометра покажет до +19°C, а ночью — +16°C. Возможны кратковременные дожди. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром будет +12°C, днем температура поднимется до +22°C, вечером будет до +18°C, а ночью столбик термометра вновь опустится до +12°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова