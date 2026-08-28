Губернатор Оренбуржья обсудил с Минтрансом модернизацию погранпереходов

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов провели совещание по модернизации пограничных переходов на территории региона. На встрече обсуждались три объекта: автомобильные пункты пропуска «Сагарчин» и «Орск», а также железнодорожная станция «Илецк 1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По каждому из них, как заявил господин Солнцев, сохраняются проблемные вопросы, но уже намечены пути решения. Например, завершение реконструкции МАПП «Сагарчин» запланировано на 2028 год. При этом глава региона отметил необходимость расширения трассы на Соль-Илецк с двух до четырех полос для системной разгрузки погранперехода, для чего потребуется федеральная поддержка.

На станции «Илецк 1» динамика, по данным правительства, положительная: пропускная способность выросла до 14 поездов в сутки — однако в советское время этот показатель составлял 30. В начале года станция работала лишь на 25% от прежнего уровня. Географическое положение Оренбуржья, по словам губернатора, позволяет рассматривать область как связующее звено между Центральной Россией, Китаем и странами Азии.

Яна Вежлева