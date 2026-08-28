УФАС оштрафовало орскую компанию за использование чужого названия

Оренбургское УФАС привлекло к ответственности местное ООО «БРТ» за недобросовестную конкуренцию. Компания использовала наименование, тождественное названию другого местного производителя, сообщили в антимонопольной службе.

Основанием для разбирательства послужило обращение ООО «Орский мясокомбинат», заявившего об использовании конкурентом идентичного наименования. Несмотря на то, что впоследствии фирма сменила название на ООО «БРТ», ее действия были признаны нарушением закона о защите конкуренции.

По результатам рассмотрения дела УФАС привлекло компанию к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ. Размер штрафа не раскрывается.

Яна Вежлева