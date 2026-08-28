Ольга Абрамова указала на важность соблюдения сроков по трассе Ижевск – Аэропорт

Завершить этапы для запуска рабочего движения по дороге Ижевск – Аэропорт необходимо в установленные сроки. На этом акцентировала внимание специалистов врио главы Удмуртии Ольга Абрамова во время посещения реконструируемой трассы. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, сейчас там завершается монтаж четвертой опоры моста через реку Позимь.

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Госпожа Абрамова проверила ход реконструкции, оценила темпы строительства и обсудила с подрядчиками соблюдение графиков, качество применяемых материалов и организацию работ.

В октябре – ноябре дорожники начнут обустраивать проезжую часть на новом мосту через Позимь и разбирать старый. До конца 2026 года планируется запустить рабочее движение.

По словам строителей, сложности в производстве работ в основном связаны с особенностями рельефа и наличием заболоченных низин. В связи с этим приходилось выполнять водопонижение, менять слабые и нестабильные грунты. Возведение искусственных сооружений выполняется по типовым проектам, при строительстве используются балки и опорные части, конфигурация которых была разработана еще в советские времена, и зарекомендовавшая себя технология применяется до сих пор. Бетонные конструкции заказывают у проверенных производителей, другие материалы, включая цемент и песок, подрядчик приобретает у местных поставщиков.

Напомним, в рамках реконструкции более 3 км региональной дороги на отрезке от села Октябрьский до разворотного кольца расширят до четырех полос. Здесь появятся новые остановки и два надземных пешеходных перехода с лифтами для маломобильных граждан.