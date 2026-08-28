«МегаФон» провел масштабную модернизацию сети в Шереметьево. Оператор расширил ее емкость в нескольких ключевых зонах крупнейшего столичного авиаузла — от пассажирских терминалов до ангаров. Новое телеком-оборудование позволяет перераспределять растущую нагрузку и сохранять стабильную работу мобильного интернета для пассажиров, летных экипажей и сотрудников аэропорта. Модернизация была необходима прежде всего для разгрузки основных участков инфраструктуры Шереметьево. Для этого инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции и добавили поддержку дополнительных средне- и высокочастотных диапазонов.

От атак беспилотников на склады Wildberries и Ozon пострадали производители биологически активных добавок: витамина D3, рыбьего жира, магния и коллагенов. О существенных потерях товаров на складах РБК рассказали три производителя биодобавок. Ущерб у некоторых компаний может достигать от 50 млн до 100 млн руб. Текущей поддержки со стороны маркетплейсов членам союза не хватает. Сейчас организация ведет переговоры с представителями Wildberries и Ozon о дополнительных мерах.

«Финам» намерен выйти на российский рынок криптовалюты. Об этом ТАСС сказал президент-председатель правления компании Владислав Кочетков. По его словам, она хочет быть представлена на рынке в том числе как брокер и криптообменник. Глава «Финама» отметил, что группа пока не решила, будет ли создавать собственный цифровой депозитарий, поскольку «это дорогое удовольствие». Организованный рынок криптовалют должен начать работу в России после вступления в силу 1 сентября соответствующего закона.