Уголовное дело экс-замдиректора «Газпром межрегионгаз Саратов» передано в суд

Кировский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя гендиректора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз Саратов». Мужчину обвиняют во взятке в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове бывшего замгендиректора «Газпром межрегионгаза» будут судить за взятку в 560 тыс. руб.

Фото: Архив ИА «Общественное мнение» В Саратове бывшего замгендиректора «Газпром межрегионгаза» будут судить за взятку в 560 тыс. руб.

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Следствие полагает, что с июля 2024 года по октябрь 2025 года 55-летний фигурант, будучи также председателем закупочной комиссии компании, получил от бизнесмена взятку в 560 тыс. руб. частями. За эти деньги обвиняемый содействовал ИП в заключении и исполнении шести контрактов на ремонт административных зданий стоимостью более 5,8 млн руб.

Кроме этого, бывший замгендиректора способствовал допуску предпринимателя к выполнению работ до заключения договора и подписанию актов приемки работ до их завершения. Также обвиняемый ничего не предпринимал после выявления некачественного ремонта. Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Марина Окорокова