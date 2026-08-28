Выдано разрешение на строительство в рамках КРТ на Тихом Компросе

Проект комплексного развития территории «Тихий Компрос», который реализует в Перми федеральный застройщик «Брусника», получил разрешение на строительство. Как сообщает пресс-служба министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности, застройщик уже расселил несколько аварийных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минимущества Прикамья Фото: минимущества Прикамья

Проект предусматривает улучшение общественных пространств и большую работу с озеленением. Проект разделен на две части: дома на Комсомольском проспекте будут состоять из низкоэтажных секций, а дома на улице Клары Цеткин сформируют современный слой архитектуры проекта.

Первый дом проекта появится на месте снесенного торгового центра по ул. Клары Цеткин, 6. Он представляет собой полузамкнутый квартал. На первых этажах появятся помещения под ритейл, а двор-парк площадью более 2 тыс. кв. м будет расположен на стилобате.

Напомним, что договор о КРТ с ООО «Комфорт и Функциональность» (входит в холдинг «Брусника») был заключен осенью 2024 года. Согласно его условиям, застройщик получил три участка: один на Тихом Компросе и два в микрорайоне Крохалева, где уже реализуются проекты.