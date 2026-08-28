Сотрудницу предприятия в Удмуртии признали виновной в разглашении гостайны

Верховный суд Удмуртии признал сотрудницу предприятия виновной в разглашении государственной тайны. Ее противоправную деятельность пресекли и расследовали сотрудники УФСБ, сообщает пресс-служба управления по республике. Было установлено, что подсудимая передала совершенно секретную информацию лицу, не имеющему допуска к государственной тайне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Галичанин, Коммерсантъ Фото: Владислав Галичанин, Коммерсантъ

С учетом признания подсудимой вины, а также отсутствия признаков составов других преступлений, суд назначил ей наказание в виде 1 года и 3 месяцев условно с испытательным сроком 1 год и 3 месяца.

Кроме того, она не сможет заниматься деятельностью, связанной с работой со сведениями, составляющими государственную тайну, сроком на 1 год и 3 месяца. Приговор в законную силу не вступил.