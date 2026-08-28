Похищенные 1,2 млн рублей у жительницы Удмуртии взыскали с дроппера из Туапсе

Деньги жительницы Сарапула, похищенные мошенниками, взыскали с жителя Туапсе. Он предоставил третьим лицам доступ к своему банковскому счету для совершения незаконных финансовых операций, т.е. выступил дроппером. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, при проверке было установлено, что заявительница стала жертвой телефонных мошенников. Обманом они украли у нее 1,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следователи установили владельца счета, на который поступили похищенные деньги. Дроппером оказался житель Туапсе.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с него неосновательного обогащения.

Решением Сарапульского городского суда иск удовлетворен, с дроппера взысканы 1,2 млн руб. и проценты за пользование чужими деньгами.