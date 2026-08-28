Классика французского искусства, дрифт-битвы и утопия по Шекспиру

На стыке августа и сентября Челябинск примет этап Уральской лиги дрифта и фестиваль андеграундной музыки Doomsday Haze. Театральная афиша предлагает шекспировскую утопию и спектакль-посвящение провинциальным актерам и открытие сезона большой экскурсией по челябинской драме. Музейная повестка сосредоточена на шедеврах французской живописи. Для семейной аудитории запланированы марафоны классику «Союзмультфильма» и лекции об истории театров в годы войны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Игнатьев / Коммерсантъ Фото: Роман Игнатьев / Коммерсантъ

События и досуг

На трассе «74» 30 августа пройдет третий этап Уральской лиги дрифта (ULD). Зрителей ждет принципиальное противостояние школ Екатеринбурга и Челябинска. В программе заявлены парные заезды, выставка эксклюзивных автомобилей и дрифт-такси. Начало квалификации в 12:00, открытие соревнований — в 15:30. Стоимость билетов — 1400–2800 руб. 0+

В пространстве на Братьев Кашириных, 55 29 августа после пятилетнего перерыва состоится шестая часть музыкального фестиваля Doomsday Haze. В программе — выступления Shadowmoor с презентацией нового альбома, дроун-метал проект Gool Zemlee и психоделический дум-метал от Megalith Levitation. Начало в 19:00. Стоимость билета — от 999 до 1666 руб. 18+

В Стендап-клубе на проспекте Ленина 29 августа выступят участники «Стендап Урал Тур» Аля Кокушкина и Рамис Ахметов. Комики представят программу в рамках гастрольного тура по городам Урала. Начало в 19:00. Стоимость билета — 1100–1700 руб. 18+

Спектакли

В ДК «Амбассадор» 29 августа артисты Камерного театра играют «Эти свободные бабочки» (16+) по пьесе Леонарда Герша, а 30 августа — шекспировскую трагикомедию «Буря» (16+) в переводе Григория Кружкова. В прочтении Камерного театра история о волшебнике Просперо превратилась в утопию. Начало в 18:00. Стоимость билетов — 500–1200 руб.

В Театре кукол имени Вольховского 4 сентября представят спектакль-посвящение «Актеры». Постановка основана на книге основателя театра Павла Гарянова и рассказывает о жизни провинциальных артистов дореволюционной России. Начало в 19:00. Стоимость билета — 900–1000 руб. 16+

В Театре драмы имени Наума Орлова неделя начнется 1 сентября со спектакля малой формы «А хочешь, я выучусь жить...» (18+). 3 сентября на сцене драма «Онегин» (12+), а 4 сентября — мелодрама по рассказам Ивана Бунина (12+). Начало спектаклей в 18:30. Стоимость билетов — 500–1000 руб.

Для семейного просмотра в Молодежном театре 29 августа подготовили мюзикл «Дюймовочка», а 30 августа — постановку «Принцесса Торнада». Начало в 12:00 и 11:00 соответственно. Стоимость билетов — 500–700 руб. 6+

В Театральной кофейне 30 августа в 18:30 покажут «Приключения Петрушки» с последующим мастер-классом по народным инструментам. Стоимость билетов — 500–700 руб. 6+

Кино, лекции и выставки

В Музее искусств на площади Революции открылась масштабная выставка «Классика французского искусства» из собрания ГМИИ имени Пушкина. В экспозиции представлены работы Николя Пуссена, Клода Писсарро и Пьера Огюста Ренуара. Проект охватывает период от XVII до XX веков и включает как живопись, так и скульптуру. Стоимость билетов — 250–500 руб. 6+

В киноцентрах «Импульс» и «Знамя» 29, 30 августа и 1 сентября пройдет марафон «МультяШКИ-Фест». Зрителям бесплатно покажут золотую коллекцию «Союзмультфильма»: от «Бременских музыкантов» до «Троих из Простоквашино». Также в «Импульсе» 29 августа в рамках «Ночи кино» пройдут бесплатные показы новинок: «Ангелы Ладоги», «Буратино» и «Чебурашка 2». 0+

В Киноцентре имени Оболенского на неделе запланированы авторские показы: 29 августа — криминальная драма «Генерал» (12+), 31 августа — сатирическая лента «Оно» по Салтыкову-Щедрину (18+). Вход свободный.

В кинотеатре «Знамя» 30 августа в рамках проекта Theatre HD покажут киноверсию спектакля «Укрощение строптивой». Стоимость — 550 руб. 16+

В Театре драмы имени Наума Орлова 1 сентября пройдет лекция-экскурсия «Россия — Родина моя». Экскурсовод Александр Краснов расскажет о жизни челябинского театра в годы Великой Отечественной войны. Начало в 12:00. Требуется предварительная запись. 6+

В кинотеатрах сети «Синема Парк» 29 августа состоится спецпоказ отреставрированной версии боевика Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день». Начало в 17:00. Стоимость билета — 500 руб. 18+

Евгений Рыженьков