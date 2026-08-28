После вмешательства прокуратуры в Уфе погасили 3,7 млн рублей долга по зарплате

После проверки прокуратуры Октябрьского района Уфы компания выплатила 13 сотрудникам более 3,7 млн руб. просроченной зарплаты. Установлено, что задолженность образовалась за апрель – июль этого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокуратура района Уфы внесла руководителю компании представление и возбудила дело об административном правонарушении о невыплате в установленный срок заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Майя Иванова