Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

После вмешательства прокуратуры в Уфе погасили 3,7 млн рублей долга по зарплате

После проверки прокуратуры Октябрьского района Уфы компания выплатила 13 сотрудникам более 3,7 млн руб. просроченной зарплаты. Установлено, что задолженность образовалась за апрель – июль этого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокуратура района Уфы внесла руководителю компании представление и возбудила дело об административном правонарушении о невыплате в установленный срок заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Майя Иванова