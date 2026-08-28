Движение транспорта ограничат на участке улицы Свердлова в Ижевске

В Ижевске на участке улицы Свердлова в районе дома 30 временно ограничат движение транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, здесь будут проводить ремонт теплотрассы. Ограничения будут действовать с 18:00 28 августа до 18:00 2 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Из-за сужения полосы движения могут возникать задержки в расписании автобусов. Время в пути на маршрутах № 8, 12, 15, 34, проходящих через ремонтируемый участок, увеличится.