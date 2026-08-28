Оренбургская спортсменка завоевала бронзовую медаль первенства мира по ММА

Воспитанница клуба «Фаворит 56» Ульяна Рекун взяла бронзовую медаль международных соревнований по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Она выступила в категории 12 — 13 лет, в весовой категории до 44 кг. Подготовил Ульяну Рекун тренер Куаныш Бесалиев.

Турнир по смешанным единоборствам (ММА) прошел в Абу-Даби с 17 по августа. В нем приняли участие 1,1 тыс. спортсменов из 55 стран.

Руфия Кутляева