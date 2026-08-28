Десять разрешений на строительство выдал минстрой Саратовской области в июле
Минстрой Саратовской области выдал десять разрешений на строительство в июле. Соответствующий документ появился 27 августа на сайте ведомства.
Фото: Мария Владыко
Среди объектов две гостиницы: придорожный отель «Саратов Аэропорт» строит ООО «ТриА Девелопмент» недалеко от поселка Дубки в Гагаринском районе. Еще одна гостиница планируется в Красноярском муниципальном образовании Энгельсского района, разрешение выдано физлицу.
Для частного застройщика согласован проект служебного гаража в Пугачевском поселке. На ул. Химической в Саратове откроется магазин.
Также выдано разрешение на строительство ремонтной станции для сельхозтехники. Местонахождение последней не уточняется, предположительно это анонсированный губернатором сервисный центр.