Пермский завод компенсирует экологический вред, выпустив в Каму мальков

Природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности промышленного предприятия, расположенного в Орджоникидзевском районе Перми. Для возмещения вреда завод выпустит в Каму молодь ценных рыб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как установила прокуратура, предприятие осуществляло забор воды из реки Камы, а также эксплуатировало рыбозащитные устройства без согласования с территориальным управлением Росрыболовства.

По результатам проверки гендиректору предприятия было внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения были устранены. Деятельность по забору воды на ближайшие десять лет согласована в установленном порядке.

Для возмещения вреда, наносимого водным биологическим ресурсам, предприятие выпустит в Каму молодь стерляди, судака и щуки.