Под Самарой открылся автосалон по продаже Volga

Группа компаний «АсАвто» открыла в Самарской области первый официальный дилерский центр по продаже автомобилей марки Volga. В ассортименте салона, расположенного в поселке Смышляевка, представлены кроссоверы моделей К40 и К50, а также седан С50.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов / Коммерсантъ Фото: Андрей Сазонов / Коммерсантъ

Генеральный директор ГК «АсАвто» Евгения Алексеева отметила, что «будущее за локализованными в России марками, при этом автомобили Volga соответствуют современным инженерным требованиям».

В перспективе производитель намерен значительно повысить уровень локализации производства. В планах на 2027 год значится выпуск десятков тысяч машин.

Массовые продажи автомобилей Volga начались 19 июня 2026 года. На данный момент в России функционируют более 60 официальных дилерских центров в различных регионах страны.

Андрей Сазонов