Грузовой поезд травмировал уснувшего на путях челябинца

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте устанавливают обстоятельства травмирования грузовым поездом челябинца. Местный житель уснул на путях, и экстренное торможение не помогло избежать столкновения, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МВД, вечером 27 августа 24-летний челябинец распивал алкоголь с друзьями и решил вернуться домой через железную дорогу. На перегоне «Челябинск-Южный — Пост Восточный» он уснул на путях в 10 м от пешеходного моста и не услышал сигналов, которые подавал машинист грузового поезда. Последний применил экстренное торможение, однако поезд все равно зацепил местного жителя за одежду и протащил 15 м вдоль путей. После остановки пострадавший смог вылезти из-под состава, получив только рваные раны головы. Челябинца госпитализировали. Задержка поезда превысила 30 минут.

Виталина Ярховска