В Самарской области выставили на торги семь нефтяных скважин

В Самарской области на торги вынесли семь нефтяных скважин Березовского месторождения. Лоты размещены на электронной площадке «РТС-тендер» территориальным управлением Росимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Объекты расположены вблизи села Березовка Шигонского района. Глубина залегания скважин варьируется от 1218 до 1937 м.

Начальная стоимость каждого лота составляет от 36,5 млн до 58 млн руб. Общая сумма, за которую планируется продать все семь объектов, достигает 298,3 млн руб.

Прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 23 сентября 2026 года. Аукцион назначен на 28 сентября того же года.

Андрей Сазонов