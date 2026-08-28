Рост объемов промышленного производства в Удмуртии за 7 месяцев составил 7,8%

Объемы промышленного производства в Удмуртии по итогам 7 месяцев увеличились на 7,8%. Такие данные приводит Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства республики Фото: пресс-служба главы и правительства республики

Так, по группе обрабатывающих производств рост производства составил 19,4%. В частности, почти в 2 раза увеличилось производство прочих транспортных средств и оборудования, в 1,5 раза — компьютеров, электронных и оптических изделий, в 1,3 раза — полиграфической продукции, на 13,4% — производство машин и оборудования. Производство пищевых продуктов увеличилось на 9,8%.

При этом в 2,5 раза упали объемы выпуска текстильных изделий, в 1,5 раза — химической продукции, в 1,4 раза — резиновых и пластмассовых изделий, в 1,2 раза — электрического оборудования, одежды, прочих готовых изделий.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 5,2%.

В целом по России объем промышленного производства в этот период вырос на 0,1%. По данному показателю Удмуртия заняла третье место среди регионов ПФО, уступив Чувашии (9,1%) и Башкортостану (8,4%). Спад промышленного производства отмечался в семи регионах Приволжья.