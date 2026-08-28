В Прикамье разработают проекты для привлечения туристов из Китая, Индии и арабских стран

Пермский край вошел в число пилотов программы «Открой твою Россию 2.0». Это международная программа развития въездного туризма, которую реализует Центр стратегических разработок при поддержке Минэкономразвития РФ, АСИ и национального туристического бренда Discover Russia. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. Для участия в проекте межведомственная команда разработала паспорт туристического потенциала региона для международных рынков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

«По рекомендации экспертов мы сфокусировались на самых сильных сторонах региона — культурной, природной и промышленной. Уже сейчас, принимая иностранного туриста, мы видим сферу его интересов. Так, в начале августа Пермь посетили ведущие китайские туроператоры и представители профильных СМИ, специализирующиеся на российском рынке. Они были очарованы пермской культурой, коми-пермяцкой кухней, нашей уникальной природой. Дальнейшее совершенствование туристического продукта под руководством экспертов поможет нам сформировать проекты, которые будут представлены профессиональному туристическому сообществу из Китая, Индии, Турции, стран АТР и арабских государств. Это значит, что мы получим прямую обратную связь от тех самых туроператоров, которые потом будут привозить в Прикамье своих туристов»,— рассказал министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин.

По оценкам Минэка РФ, Пермский край входит в топ-10 регионов по темпам роста въездного туризма. В 2025 году регион посетили 12,4 тыс. иностранных туристов — рост составил 11,8%. Чаще всего гости приезжали из Китая, Беларуси, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Турции, Армении, Германии и Молдовы.