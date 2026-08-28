«Уфаоргсинтез» отозвал иск к минземимущества Башкирии на 154,3 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии возвратил исковое заявление ПАО «Уфаоргсинтез» к министерству земельных и имущественных отношений республики. Компания просила суд взыскать с министерства 154,3 млн руб., но до момента принятия иска к производству отозвала его.

Суть исковых требований неизвестна. Закон не запрещает направить иск повторно.

ПАО «Уфаоргсинтез» зарегистрировано как частное предприятие в 1994 году на базе Уфимского завода синтетического спирта. Основным видом деятельности ПАО «Уфаоргсинтез» является производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Завод выпускает более 30 видов продукции и обеспечивает около трети российского производства фенола и ацетона, 14% полиэтилена высокого давления, 8% полипропилена и 100% СКЭПТ-каучука.

Олег Вахитов