Челябинская область отказалась от КОИБов на выборах в Госдуму РФ

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын сообщил, что на предстоящих выборах в Государственную думу в регионе не будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Решение принято в связи с техническим износом парка устройств и программными сбоями. Об этом господин Голицын заявил в ходе эфира «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс».

По словам главы облизбиркома, комплексы модели 2010 года сейчас списывают: их ремонт невозможен, так как критически важные компоненты сняты с производства. В свою очередь, эксплуатация более новых устройств (КОИБ-2017) приостановлена из-за технических сбоев.

Господин Голицын уточнил, что вернуться к электронному подсчету голосов сейчас невозможно, так как КОИБы требуют бюллетеней особого формата, закупка которых под нынешнюю кампанию не проводилась. Ранее ЦИК РФ планировал обновить парк электронных урн, однако реализации этих планов помешали санкции.

В качестве альтернативы автоматизированному подсчету в регионе активно внедряется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). На данный момент заявки на участие в ДЭГ подали 75 тыс. южноуральцев. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября, одновременно в 15 муниципалитетах области состоятся довыборы в органы местного самоуправления.

Евгений Рыженьков