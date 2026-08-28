В Самаре возбудили дело о нападении безнадзорной собаки на ребенка

В Самаре возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Поводом послужило нападение собаки на ребенка. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в соцмедиа выявили публикацию о нападении безнадзорной собаки на ребенка. Животное укусило ребенка во дворе дома на одной из улиц.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия. Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Руфия Кутляева