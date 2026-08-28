Линейки в самарских школах пройдут в закрытых помещениях
Торжественные линейки в самарских школах 1 сентября пройдут в закрытых помещениях в целях антитеррористической безопасности. Об этом сообщили в администрации Самары.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Как уточняется, линейки пройдут в актовых залах, спортивных залах и т. д.
«Для всех обучающихся состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Для 1-х и 11-х классов обязательно проведут линейки», — говорится в сообщении.
По информации «Ъ-Волга», для некоторых классов 1 сентября вместо линейки пройдут «разговоры о важном».