Линейки в самарских школах пройдут в закрытых помещениях

Торжественные линейки в самарских школах 1 сентября пройдут в закрытых помещениях в целях антитеррористической безопасности. Об этом сообщили в администрации Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как уточняется, линейки пройдут в актовых залах, спортивных залах и т. д.

«Для всех обучающихся состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Для 1-х и 11-х классов обязательно проведут линейки», — говорится в сообщении.

По информации «Ъ-Волга», для некоторых классов 1 сентября вместо линейки пройдут «разговоры о важном».

Сабрина Самедова