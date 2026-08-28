Три здания бывшего завода Курбатова в Нижнем Новгороде стали ОКН

Управление госохраны ОКН Нижегородской области включило три здания бывшего завода Курбатова на улице Красная Слобода, 9 в Нижнем Новгороде в реестр объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. Ранее они числились в реестре выявленных ОКН.

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Это южный и северный корпуса заводских цехов второй половины XIX – начала XX века, а также котельная середины XX века. Они входят в ансамбль ОКН «Паровое механическое заведение братьев Колчиных — Механический завод наследников У. С. Курбатова — Завод № 645 им. Ульянова».

Московский купец Иван Савельевич Колчин основал «Паровое механическое заведение для поправки машинных поломок и починки судовых корпусов» в 1857 году. Изначально предприятие занималось только ремонтом судов, прибывавших из-за границы, а в 1865 году перешло к самостоятельному судостроению. Известность заводу принесло изобретение инженера-механика Василия Ивановича Калашникова: в 1872 году 22-летний инженер создал первую в мире высокоэкономичную паровую машину с двойным расширением пара.

В 1877 году завод перешел в собственность сибирского пароходчика Устина Савельевича Курбатова и стал называться «Механический завод Торгового дома У.С. Курбатова. Наследники». В 1880 году на заводе начали производство паровых машин, к началу XX века он стал одним из крупнейших в Нижнем Новгороде.

В 1905 году завод приобрело Нефтепромышленное и торговое общество «Мазут» и преобразовало его в мастерские. В январе 1918 года предприятие национализировали и переименовали в Механический и чугунолитейный завод, а в 1923 году — в электромеханическое предприятие. С тех пор строительство судов на нем прекратили.

С 1941 года завод перешел к Народному комиссариату судостроительной промышленности и стал называться «Завод №645». В том же году на его территорию эвакуировали часть завода №194, а в 1942 году начали производство трубчатых электронагревателей. В 1959 году завод переименовали в «Предприятие п/я 51», в 1966 году — в Завод им. Ульянова, затем в Горьковское (с октября 1990 года — Нижегородское) производственное объединение «Завод им. В.И. Ульянова».

По состоянию на 2026 год комплекс включает 17 исторических объектов. Из-за нахождения на Волжском откосе завод имеет редкий, ступенчатый, тип застройки. Здания выполнены в аутентичном «кирпичном» стиле с элементами классицизма.

Галина Шамберина