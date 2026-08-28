В Башкирии ожидаются заморозки

С 29 августа по 1 сентября в Башкирии ожидаются ночные заморозки, сообщает Башгидрометцентр. 29 августа существенных осадков не будет, днем по северу республики пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 2-7 м/с, днем местами порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +2°, местами возможны заморозки — 0,-2°, днем — +12°…+17°.

Ночью и утром на некоторых участках дорог обещают туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.

В Уфе синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +4…+6°, днем составит до +16°.

Майя Иванова