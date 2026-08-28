Владелец батутного центра в Туймазах заплатит за травму школьницы

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Туймазинского межрайонного суда, который обязал владельца батутного центра в Туймазах выплатить 250 тыс. руб. компенсации морального вреда за травму ребенка.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов республики, в августе 2025 года школьница получила тяжелую травму на батуте. Пострадавшей потребовалась операция, после которой она перешла на домашнее обучение. Также ей были запрещены физические нагрузки

С иском в суд обратился туймазинский межрайонный прокурор. Как было установлено в ходе рассмотрения заявления, предприниматель не обеспечил безопасность посетителей центра: детей не контролировали, им не проводили инструктаж по технике безопасности и не предоставили полную информацию об услуге.

Ответчик просил снизить сумму компенсации до 50 тыс. руб.

Майя Иванова