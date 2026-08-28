«Россети Центр и Приволжье» на четверть увеличила прибыль в первом полугодии

Прибыль ПАО «Россети Центр и Приволжье» в первом полугодии 2026 года увеличилась на 23,3% — до 14,8 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка по сравнению с прошлогодним результатом выросла на 12,9% и составила 85,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основным фактором роста консолидированной прибыли в акционерном обществе назвали рост выручки по передаче электроэнергии на 13,8% — до 80,2 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 13% и составили 68 млрд руб. в связи с возросшими затратами на электроэнергию для компенсации технологических потерь, которые вызваны ростом тарифа на покупку электроэнергии.

EBITDA «Россети Центр и Приволжье» в январе—июле выросла на 13% — до 30,4 млрд руб. Основным фактором роста стало увеличение выручки от передачи электроэнергии, отмечается в сообщении.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» — основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и техприсоединению к электросетям в Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Тульской, Рязанской областях, Марий Эл и Удмуртии.

Владимир Зубарев