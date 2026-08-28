Михаилу Матвееву не удалось добиться снятия с выборов Александра Живайкина

Судья Самарского областного суда Екатерина Хлыстова 27 августа отказала в удовлетворении иска об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Александра Живайкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

Иск к единороссу подал его соперник в Промышленном одномандатном округе № 163 Михаил Матвеев (КПРФ), по мнению которого, Александр Живайкин нарушил авторское право при публикации агитационных материалов и использовал свой статус депутата Самарской губернской думы в предвыборной кампании. Представители кандидата от ЕР заявили в суде, что материалы являются информационными и посвящены текущей деятельности депутата областного парламента.

За день до оглашения этого решения Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил другое решение облсуда — о снятии с выборов в Госдуму Михаила Матвеева. Иск к нему подала другой его конкурент по Промышленному одномандатному округу — Анна Саранцева (Партия пенсионеров). Она заявила, что коммунист нарушил право интеллектуальной собственности при публикации агитационных материалов во «ВКонтакте» и на своем личном сайте. В частности, по ее мнению, депутат использовал шрифты Microsoft и несколько фотографий без разрешения правообладателей. Решение о снятии коммуниста с выборов приняла 14 августа судья Самарского областного суда Татьяна Родина.

Всего по 163-му округу баллотируются пять кандидатов: Максим Венедиктов (ЛДПР); Александр Живайкин («Единая Россия»); Михаил Матвеев (КПРФ); Анна Саранцева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, РППСС); Сергей Минаев («Коммунисты России»).

Сабрина Самедова