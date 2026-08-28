Средний срок потребкредита в Нижегородской области снизился на 12,6%
На 12,6% снизился средний срок потребительского кредита в Нижегородской области в июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года — до двух лет и одного месяца. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В среднем по России срок потребительских кредитов наличными сократился на 14,4% — до двух лет и трех месяцев, подсчитали в НБКИ.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что после пиковых значений августа 2025 года (три года) средний срок потребкредита по стране стабилизировался на отметке от двух лет до двух лет и пяти месяцев. «При этом аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй», — добавил он.