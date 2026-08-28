«Уралкалий» отмечает профессиональный праздник шахтеров

«Уралкалий» в последнее воскресенье августа отмечает День шахтера. Накануне профессионального праздника на торжественных мероприятиях нагрудными знаками «Шахтерская слава», медалями «Трудовая слава», Почетными грамотами Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Пермского края и Федерального агентства по недропользованию, Благодарственными письмами губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, администрации города Березники, главы Соликамского муниципального округа, Почетными грамотами подразделений, корпоративными званиями «Почетный калийщик» награждены более 600 человек.

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В номинациях «Лучший бригадир комбайновой бригады», «Лучший горный мастер добычного участка», «Лучший мастер участка закладки», «Лучший рабочий участка закладки» отмечены 20 сотрудников подземного производственного комплекса.

Ко Дню шахтера подведены итоги традиционного конкурса профессионального мастерства среди рабочих комбайновых бригад. 44 победителя будут награждены в номинации «Лучшее звено по комбайновым комплексам». Самым эффективным по итогам года признан коллектив рудника БКПРУ-4.

По традиции День шахтера в Соликамске отмечается одновременно с Днем города и пройдет при поддержке компании. Праздничная программа в различных районах города будет включать тематические мастер-классы, экскурсии, спортивные программы, а также выступления творческих коллективов. «Уралкалий» организует интерактивную зону для семей с детьми. Музейно-выставочный центр компании пригласит посетителей на познавательный «ТехноПолигон», а Культурно-досуговый центр – на «Мастерскую увлечений».

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

Профессионализм, ответственность и самоотверженность горняков «Уралкалия» — фундамент, на котором строится успех компании. Шахтеры продолжают традиции, заложенные ветеранами, укрепляют авторитет горного дела. Благодаря их труду «Уралкалий» стабильно развивается, внедряет современные технологии и повышает производительность, внося значимый вклад в экономику региона и страны.

ПАО "Уралкалий"