Доходы бюджета Татарстана за семь месяцев составили 381,8 млрд рублей

Доходы консолидированного бюджета Татарстана за январь — июль 2026 года составили 381,8 млрд руб. Из них в республиканский бюджет поступило 318,9 млрд руб., в местные бюджеты — 62,9 млрд руб. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова.

По словам замминистра, Татарстан занимает четвертое место среди регионов России по объему мобилизованных доходов (после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) и лидирует в Приволжском федеральном округе.

Крупнейший источник доходов — НДФЛ (127,2 млрд руб.). Налог на прибыль составил 109,4 млрд руб. (+25,6% к прошлому году), имущественные налоги — 49,2 млрд руб., налоги на совокупный доход — 30,3 млрд руб., акцизы — 27,3 млрд руб. Расходы консолидированного бюджета составили 349,7 млрд руб., финансирование нацпроектов — 55,3 млрд руб.

Анар Зейналов