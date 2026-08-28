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Средний срок выдаваемых потребкредитов в Прикамье уменьшился на 11%

В июле 2026 года средний срок потребительских кредитов (кредитов наличными) составил в Пермском крае 2,8 года. По сравнению с июлем прошлого года этот показатель уменьшился на 11,2%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Средний размер выданных потребительских кредитов составил в Пермском крае 163,6 тыс. руб. Всего в июле 2026 года в регионе было выдано 40,2 тыс. таких кредитов.