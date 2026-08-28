В Оренбургской области для некоторых товаров отключили постоплату на Ozon

Функция постоплаты на Ozon стала недоступна для покупателей в Оренбургской области. Решение затронуло товары продавцов, работающих по модели FBO (товары размещены в логистических центрах маркетплейса). Как пояснили в компании, мера является временной и направлена на сокращение количества возвратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

При этом в Ozon подчеркнули, что оплата при получении по-прежнему доступна для десятков миллионов товаров, которые продавцы хранят самостоятельно.

23 августа логистический центр в Оренбургской области пострадал в результате атаки БПЛА — тогда сообщалось, что товары с витрины убрали, заказы отменили, а деньги вернули клиентам. Однако вскоре после инцидента министр экономического развития региона Антон Ефимов сообщил, что заказы на маркетплейсе снова принимаются, а логистические цепочки возвращаются в штатный режим.

Яна Вежлева