Телевизионная премия «ТЭФИ-Капитал» пройдет в Уфе

В Уфе 15 сентября в отеле «Шератонплаза» состоится церемония награждения телевизионной премией «ТЭФИ-Капитал», сообщили «Ъ-Уфа» организаторы. Мероприятия в рамках всероссийской премии пройдут с 14 по 16 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«ТЭФИ-Капитал» посвящена телевизионной и медиаиндустрии, связанной с предпринимательством, экономикой и социально ответственным бизнесом. В этом году на конкурс подано более 200 заявок. К участию допущены 192 работы от 48 телекомпаний, которые представляют 41 город. Городами — лидерами по числу работ стали Сургут, Грозный и Донецк. Больше всего заявок подано в номинациях «Информационный сюжет» и «Телепрограмма».

В финал попали 30 работ. Уфу в финале нынешнего конкурса представит телеканал «РБК Уфа», который претендует на премию в номинации «Лучший телеканал».

В экспертный совет премии войдут главный редактор Business FM Илья Копелевич, телеведущий и продюсер ВГТРК Вадим Тихомиров, руководитель Лаборатории креативных индустрий Школы управления «Сколково» Лидия Рой, финансовый обозреватель РБК Никита Макаров, ведущий НТВ Илья Федоровцев, телеведущая «Россия 24» Марина Громова, директор Института современных медиа Кирилл Танаев и другие специалисты СМИ.

Идэль Гумеров