Кандидата от «Яблока» хотят снять с выборов в Госдуму по Башкирии

Верховный суд Башкирии сегодня рассмотрит исковое заявление представителя главы республики в региональном парламенте Константина Шагимуратова об отмене регистрации кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» Алексея Акименко. Заседание состоится в 14:30 по местному времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Контрольно-счетной палаты Башкирии Константин Шагимуратов конкурирует с кандидатом от "Яблока" в Нефтекамском округе

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Экс-глава Контрольно-счетной палаты Башкирии Константин Шагимуратов конкурирует с кандидатом от "Яблока" в Нефтекамском округе

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Кроме 30-летнего кандидата-«яблочника» иск подан и к территориальной избирательной комиссии Нефтекамска, которая зарегистрировала Алексея Акименко на выборы. В процессе также будут участвовать представитель прокуратуры Башкирии, ЦИК РФ и партии «Яблоко». Мотивы иска не ясны. По данным «Ъ-Уфа», претензии могут быть связаны со ссылками на запрещенные соцсети в аккаунтах, якобы связанных с господином Акименко.

Бывший глава Контрольно-счетной палаты Башкирии Константин Шагимуратов будет участвовать в выборах в Госдуму от «Справедливой России» по тому же Нефтекамскому одномандатному округу, что и Алексей Акименко. Конкуренцию ему составят Дмитрий Вайсброт от «Новых людей», Ришат Ханов от Партии пенсионеров, Юрий Рудаков от ЛДПР, Тимур Гильмияров от «Единой России», Алексей Журавлев от «Родины» и Иван Липовский от КПРФ.

Идэль Гумеров