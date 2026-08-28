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Челябинские силовики задержали руководителя отдела Уральского Ростехнадзора

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали руководителя подразделения Уральского управления Ростехнадзора Игоря Евсина по подозрению в получении взяток. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил собственный источник.

По информации источника, Игорю Евсину вменяют получение взяток на 5 млн руб. за содействие при проведении проверок на строящихся объектах в Челябинской и Свердловской областях. Дело расследует центральный аппарат СКР. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Виталина Ярховска

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