«Продать метры» больше не работает

9 сентября 2026 года в Уфе в рамках Международного маркетингового форума «Маркетинговая среда. Новая реальность» пройдёт конференция «Маркетинг территорий» — деловая площадка для застройщиков, девелоперов, архитекторов и производителей стройматериалов.

Фото: Ассоциация профессиональных маркетологов

Рынок недвижимости продолжает работать под давлением: высокие ставки по ипотеке охлаждают спрос, конкуренция между жилыми комплексами растет, а рекламные бюджеты нужно тратить точнее, чем раньше. В этих условиях покупатель все чаще выбирает не квадратные метры, а понятную историю территории, где ему предстоит жить, и что эта территория для него значит. Застройщики, которые продолжают продвигать только инфраструктуру, а не управлять восприятием территории, теряют покупателя в пользу тех, кто это восприятие формирует осознанно.

Именно этой проблеме посвящена конференция «Маркетинг территорий» — круглый стол при поддержке издательского дома «Коммерсантъ», где практики рынка разберут не абстрактный «имидж», а конкретные инструменты работы с восприятием территории и удержанием спроса в текущих условиях.

В программе конференции:

Илья Балахнин , ведущий международный эксперт в стратегическом менеджменте и маркетинге на основе данных — «Маркетинг территорий на основе данных: как перестать продвигать инфраструктуру и начать управлять восприятием территории»

, ведущий международный эксперт в стратегическом менеджменте и маркетинге на основе данных — «Маркетинг территорий на основе данных: как перестать продвигать инфраструктуру и начать управлять восприятием территории» Виктория Кулибанова , основатель и руководитель агентства Spice Media, автор книги «Бренд города, района, территории: успешные практики и рекомендации» — «Хочу здесь жить: как превратить жилой проект в бренд»

, основатель и руководитель агентства Spice Media, автор книги «Бренд города, района, территории: успешные практики и рекомендации» — «Хочу здесь жить: как превратить жилой проект в бренд» Александр Саркисян , директор по маркетингу компании «Уфанет» — «Цифровые решения для развития территории»

, директор по маркетингу компании «Уфанет» — «Цифровые решения для развития территории» Антон Орлов , моушн-дизайнер уровня senior — «Бренды, тренды и ИИ»

, моушн-дизайнер уровня senior — «Бренды, тренды и ИИ» Расул Бейсеев, основатель международной консалтинговой компании непрерывных улучшений Betterment Consulting, независимый директор Polyexpim FZE (ОАЭ) — «Системное управление территориями. То, что останется после нас. Улучшения в строительных проектах.

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Минимализм или искусство?

Формат — круглый стол, а не серия лекций: спикеры обсуждают темы вместе с залом, у каждого выступления предусмотрено время на вопросы из зала. Конференция ориентирована на застройщиков и девелоперов Уфы, Башкортостана и соседних регионов, а также на производителей стройматериалов, для которых тема территории и инфраструктуры не менее актуальна.

Когда и где: 9 сентября, старт конференции — в 11:00, Конгресс-холл «Торатау», улица Заки Валиди, 2.

Участие в конференции — в составе форума «Маркетинговая среда», регистрация бесплатная. Количество мест в зале ограничено. Подробности и регистрация — на сайте.

Приглашаем застройщиков и девелоперов принять участие в конференции. Зарегистрироваться и узнать подробности программы в Уфе можно на сайте форума.

Ассоциация профессиональных маркетологов