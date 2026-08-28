Здание бывшего профтехучилища в Перми подорожало на 2 млн рублей

ТУ Росимущества в Прикамье вновь выставило на продажу земельный участок и здание бывшего пермского профессионального училища на ул. Розалии Землячки, 11. Это уже третья попытка реализовать объект.

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Как следует из объявления на электронной площадке РТС-тендер, на продажу выставлен земельный участок площадью 5,7 тыс. кв. м. с расположенным на нем зданием учебного корпуса площадью 4,5 тыс. кв.м. Начальная цена продажи — 97,3 млн руб. Торги пройдут 7 октября 2026 года.

Росимущество дважды выставляло его на торги. Последний раз это было в июле 2026 года. Тогда начальная цена участка и объекта составляла 95,2 млн руб. Покупателей этот лот не заинтересовал.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в 2025 году здание стало предметом судебного спора. Краевые власти требовали обязать Росимущество вернуть учебный корпус и земельный участок под ним из федеральной собственности в краевую. Более десяти лет назад строение передали пермскому филиалу Высшей школы экономики (в федеральную собственность) под образовательные цели. Однако вуз не использовал его, а позднее отказался от здания.