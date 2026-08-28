Инклюзивные спортивные смены в Удмуртии прошли при поддержке благотворительного фонда

На спортивных базах «Чекерил» и «Нечкино» в Удмуртии завершились летние инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организатором выступило региональное отделение Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, а партнером мероприятия стал благотворительный фонд «Делаем добрые дела».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Благотворительный фонд «Делаем добрые дела» Фото: Благотворительный фонд «Делаем добрые дела»

В этом сезоне было организовано три смены, в которых приняли участие более 60 детей с разными формами инвалидности. Особенностью проекта стало участие родителей — каждая семья находилась на базе вместе с ребенком. Такой подход помогает укрепить детско-родительские отношения и дает взрослым возможность делиться опытом с другими семьями.

Две июльские смены прошли при поддержке фонда «Делаем добрые дела» в рамках сотрудничества с федерацией. Благотворители предоставили участникам и волонтерам подарочные наборы с инвентарем, который активно использовался во время тренировок и экскурсий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Благотворительный фонд «Делаем добрые дела» Фото: Благотворительный фонд «Делаем добрые дела»

Программа каждой смены длилась семь дней и включала занятия по адаптивным видам спорта: скалолазание, гребля на байдарках, флорбол, акробатика и настольный теннис. Помимо спорта, для детей и родителей проводились творческие мастер-классы и мероприятия, посвященные удмуртской культуре.

Проект «Лето вместе» реализуется в регионе с 2017 года. За это время к занятиям адаптивным спортом присоединились более 300 семей.