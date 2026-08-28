Житель Дзержинска перевел мошенникам 371 тыс. рублей при заказе интим-услуг
23-летний житель Дзержинска перевел 371 тыс. руб. для заказа на сайте интимных услуг и стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Молодой человек нашел на сайте анкету, которая ему понравилась. Для заказа он связался с «администратором». Жителя Дзержинска убедили, что сначала ему нужно разблокировать кассу, произведя несколько денежных переводов на разные счета, внести предоплату и страховой депозит.
Потерпевший совершил 10 транзакций. После получения денег мошенники перестали выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые пока не найдены.